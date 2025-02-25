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Какие санкции применяют к должностным лицам – нарушителям прав человека, рассказал псковский омбудсмен

Какие санкции применяют к должностным лицам – нарушителям прав человека, рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 25 февраля.

Дмитрий Шахов. Фото: ПАИ

«Сначала мы пишем обязательные к рассмотрению рекомендации в адрес госорганов, в котором мы выявили нарушение прав. Если они на них не реагируют или реагируют спустя рукава, то в этом случае мы можем применить административную ответственность за невыполнение рекомендаций уполномоченного либо обратиться в суд для того, чтобы защитить права человека», – пояснил он.

Кроме того, в Псковской области существует региональный закон о неисполнении предписаний, уточнил омбудсмен. «В законе Псковской области чётко написано, что обращения и запросы уполномоченного должны исполняться в определённые сроки и запрещено воспрепятствовать деятельности уполномоченного. Когда мы эти случаи выявляем, то обращаемся в компетентные инстанции для того, чтобы того или иного чиновника или должностное лицо к ответственности привлечь. Штрафы достаточно приличные – до 50 тысяч рублей можно получить за такие действия в отношении уполномоченного», – рассказал Дмитрий Шахов.

В первую очередь людей предупреждают, что лучше вступить в контакт с уполномоченным и выразить свою правовую позицию для того, чтобы подтвердить нарушение прав. «Когда в ходе нашей проверки мы получаем объяснения должностных лиц, связанных с тем или иным принятием решения в отношении гражданина, мы чаще соглашаемся с их мнением и, соответственно, не видим нарушения прав. Но а там, где такие нарушения допущены, где они носят явный характер, всё-таки стараемся, чтобы органы власти приняли необходимые меры в пределах их компетенции для решения в пользу гражданина», – заключил гость программы.

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