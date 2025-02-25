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Восемь соревнований по спортивному ориентированию в Псковской области будут приурочены 80-летию Победы

Серия соревнований по спортивному ориентированию в Псковской области будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

Весной в регионе состоятся три старта. Всероссийские соревнования «Венок славы Александра Невского» пройдут на территориях Пскова, а также Гдовского и Печорского округов с 10 по 14 апреля. В конце этого же месяца в Пскове и Псковском районе состоятся чемпионат и первенство СЗФО. В середине мая Великолукский район примет у себя «Российским азимут».

Чемпионат и первенство Псковской области пройдут в Пустошкинском районе с 10 по 14 июля. Почти сразу там же стартуют всероссийские соревнования «Русь».

Цикл продолжится осенью – в конце декабря Псков примет Кубок России, а в середине октября на территории Псковского района планируется провести чемпионат и первенство региона. Зимой с 12 по 15 декабря ориентировщики завершат цикл очередным чемпионатом и первенством Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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