Свидетелей январского ДТП в Великолукском районе разыскивает псковское УМВД

16:19, 25 февраля 2025, ПАИ

Свидетелей ДТП в Великолукском районе разыскивает УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Показания свидетелей необходимы для расследования уголовного дела по факту ДТП на 665-м километре автодороги Устюжна – Великие Луки – Невель. Там 6 января в период с 20:55 по 21:55 водитель ВАЗ 21140, двигающийся со стороны деревни Переслегино Великолукского района в направлении Великих Лук, сбил пешехода и сбежал. Пешеход скончался в медицинском учреждении.

Об имеющейся информации можно сообщить в дежурную часть УМВД России по Псковской области либо по телефонам 8 (8112) 59-30-63; 8-911-380-44-05.