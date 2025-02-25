Световые столбы запечатлел в Псковском районе астроном-любитель

16:38, 25 февраля 2025, ПАИ

Уникальное явление зафиксировал на камеру астроном-любитель из Псковской области Пётр Митрофанов. Снимки опубликованы на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Световые столбы от 30 до 35 градусов были запечатлены в ночь с 24 на 25 февраля в деревне Черняковицы Псковской области.

«Фотокамера хорошо зафиксировала красный цвет полярного сияния, столбы доходили до 30-35 градусов!» – отметил автор.