Световые столбы запечатлел в Псковском районе астроном-любитель
Уникальное явление зафиксировал на камеру астроном-любитель из Псковской области Пётр Митрофанов. Снимки опубликованы на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Световые столбы от 30 до 35 градусов были запечатлены в ночь с 24 на 25 февраля в деревне Черняковицы Псковской области.
«Фотокамера хорошо зафиксировала красный цвет полярного сияния, столбы доходили до 30-35 градусов!» – отметил автор.
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