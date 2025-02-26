Школу №13 отремонтируют в Пскове к 1 сентября

09:04, 26 февраля 2025, ПАИ

Школу №13 отремонтируют в Пскове к 1 сентября, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Школа №13, основанная в 1951 году и прошедшая через несколько этапов расширения, давно нуждалась в серьёзном обновлении и благоустройстве. Именно поэтому она стала участницей национального проекта по капитальному ремонту «Молодежь и дети» и региональной программы «Все лучшее детям», – отметил он.

Для школы намечена замена кровли с шифера на металл, обновление систем отопления, водоснабжения и вентиляции, а также выполнение электромонтажных работ. Внутри школы проведут отделочные работы, а фасад здания обновят.

«Уже сейчас в школах № 9, 11, 18, 47 и ПТЛ разместились начальные классы», – добавил Борис Елкин.

Все работы будут завершены к 1 сентября.