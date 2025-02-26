Пскович с шизофренией продолжал ездить за рулём до вмешательства прокуратуры

11:17, 26 февраля 2025, ПАИ

Прокуратура Пскова добилась прекращения действия водительского удостоверения псковича, который состоит на диспансерном учете врача-нарколога с диагнозом «Параноидная шизофрения». Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

«Владение правом управления транспортными средствами гражданином с психическим расстройством создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц», – отметили в прокуратуре.

Для устранения нарушений закона в суд направлено исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении мужчины. Требования прокурора удовлетворены. После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой города на контроль.