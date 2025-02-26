Возрождение усадьбы Строганова в Волышово обсудят на радио «Серебряный дождь» в Пскове

11:27, 26 февраля 2025, ПАИ

Член правления фонда «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово» Надежда Ягофарова станет гостьей программы «Среда обитания», которая выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 26 февраля, в 14:00.

Насколько трудно было взять в аренду усадьбу с точки зрения процесса получения разрешений и согласований? Когда начнётся разработка проекта реставрации усадьбы и какие задачи фонд будет ставить перед его авторами? Как у арендаторов усадьбы складываются взаимоотношения с региональными и муниципальными властями, а также местным сообществом? Были ли уже у них контакты с международным фондом Строгановых?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».