Простые советы экспертов по кибербезопасности
Несмотря на попытки различных сервисов защитить данные своих клиентов, безопасность личных данных в первую очередь зависит от пользователя. Следуя простым советам, можно обезопасить себя от большей части взломов и не попасться в ловушку хакеров.
Взлом аккаунтов
Сам по себе взлом аккаунтов не является чем-то инновационным: старые, проверенные временем методы перебора паролей и эксплуатация уязвимостей в логике авторизации сервера лишь подстраиваются под современные реалии. И поэтому очень важно соблюдать актуальные правила при создании пароля и обеспечивать свой аккаунт дополнительными мерами безопасности.
Как правильно обезопасить аккаунт:
- Создать надёжный пароль. Длина – 12–14 символов, минимум одна заглавная и строчная буква, один специальный символ и одна цифра. Пароль не должен быть связан с личными данными пользователя и быть легко угадываемым (P@s$w0rD!, Qw3RtY123456, Il0v3Y0u@* – плохие примеры).
- Правильно хранить пароль. От сложного пароля нет смысла, если к нему легко получить доступ. Один из наиболее надёжных методов хранения пароля – использование специального ПО, например, менеджера паролей MultiPassword. Он надёжно хранит пароли в зашифрованном виде, позволяя получать доступ к данным с различных устройств вводом одного мастер-пароля. Также MultiPassword обладает удобной функцией автозаполнения паролей в браузере.
- Регулярно менять пароль. Иногда в различных ресурсах, хранящих данные пользователей, происходят утечки данных. Происходит это из-за взломов или по вине одного или нескольких сотрудников. Имея на руках ушедшую в открытый доступ базу данных, хакеру не составит труда взломать аккаунты, на которых давно не менялся пароль.
- Не использовать один и тот же пароль для нескольких аккаунтов. Многие пользователи используют один пароль для всех своих аккаунтов. Иногда он слегка изменяется, но для обеспечения безопасности данных этого недостаточно. Один аккаунт – один пароль.
- Использовать двухфакторную аутентификацию. Второй фактор служит дополнительным оплотом обороны аккаунта пользователя. Даже если хакер каким-то образом подберёт или узнает пароль, он не сможет войти в аккаунт без второго фактора, что как минимум даст пользователю время на смену пароля, а зачастую – отобьёт желание взломщика продолжать попытки входа.
Фишинг
Пожалуй, один из самых популярных методов кражи персональных данных – фишинг. Пользователю приходит письмо по электронной почте, в мессенджере или даже в СМС, которое содержит ссылку и текст, побуждающий совершить какое-либо действие. Обычно требуется переход по ссылке. Ничего не подозревающий пользователь переходит по вредоносной ссылке и вводит данные от аккаунта социальной сети, личного кабинета какого-либо интернет-ресурса и самостоятельно отправляет их злоумышленнику. Современные фишинг-страницы могут переводить пользователя на ввод кода из СМС для прохождения двухфакторной аутентификации.
Как не стать жертвой фишинга? В первую очередь не переходить по ссылкам из писем, если нет уверенности в отправителе. Также следует обращать внимание на адрес сайта, в котором предлагается ввести данные. Современные почтовые службы по умолчанию оценивают качество писем и большинство спама и потенциальных фишинг-рассылок отправляют в папку «спам», однако злоумышленники могут обходить систему защиты. Поэтому даже если письмо не попало в «спам», вовсе не значит, что оно не содержит вредоносной ссылки.
Вирусы
Самый первый компьютерный вирус был написан более 50 лет назад. В то время так называемые «черви» писались в качестве эксперимента или шутки. Сейчас же хакеры используют свои вирусы для злонамеренных целей: похищение данных, шпионаж, шантаж, использование ресурсов ПК. Заразить свой компьютер вирусом не сложно, а последствия могут быть необратимы.
Чтобы этого избежать, нужно:
- Не скачивать файлы из непроверенных и небезопасных источников.
- Не открывать сомнительные файлы. Даже если это изображение, файл PDF, DOC, XLS или аудиофайл.
- Не использовать внешние носители сомнительного происхождения.
- Регулярно проверять свою систему антивирусом.
- Устанавливать актуальные обновления безопасности для операционной системы.
Хороший антивирус и следование вышеперечисленным советам помогут не стать жертвой большинства типов вирусов.
Итог
Интернет – опасная среда, в которой орудуют взломщики. Жертвами хакеров могут стать не только крупные компании, но и обычные пользователи. Следуя вышеописанным советам, пользователь может не переживать о сохранности своих персональных данных.
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