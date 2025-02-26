Распространяемая в псковских пабликах информация о сбитом пешеходе у дамбы не является достоверной

13:04, 26 февраля 2025, ПАИ

Распространяемая в псковских пабликах информация о сбитом пешеходе у дамбы в Пскове не является достоверной, сообщает корреспондент ПАИ.

У пешеходного перехода девушка, предварительно, упала в обморок и получила травму.

Сейчас ей оказывает помощь бригада медицины катастроф. Решается вопрос о госпитализации.

В некоторых псковских пабликах распространяется недостоверная информация, якобы пешехода сбил автомобиль.