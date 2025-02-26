Распространяемая в псковских пабликах информация о сбитом пешеходе у дамбы не является достоверной
Распространяемая в псковских пабликах информация о сбитом пешеходе у дамбы в Пскове не является достоверной, сообщает корреспондент ПАИ.
У пешеходного перехода девушка, предварительно, упала в обморок и получила травму.
Сейчас ей оказывает помощь бригада медицины катастроф. Решается вопрос о госпитализации.
В некоторых псковских пабликах распространяется недостоверная информация, якобы пешехода сбил автомобиль.
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Распространяемая в псковских пабликах информация о сбитом пешеходе у дамбы не является достоверной
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