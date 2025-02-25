Вторая молодость: песни Надежды Кадышевой завирусились в Сети
Советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России Надежда Кадышева вновь стала популярна благодаря социальным сетям, пишет thecity.m24.ru. Её эстрадно-фольклорные хиты догнали по популярности песни Кати Лель и дуэта Betsy и Марии Янковской, которые также стали вирусными в соцсетях. Молодёжь выкладывает видео, где перепевает Надежду Кадышеву и танцует под её песни, отмечают на сайте kulturologia.ru.
Певица начала карьеру ещё в 1980-х, однако её творчество оказалось вне времени. Эксперты объясняют такой скачок популярности тем, что песни универсальны, понятны и уместны на любом мероприятии. Поэтому на концертах Кадышевой собираются полные залы, где 70 % аудитории – молодёжь в кокошниках и платках.
Пользователи Сети считают, что песни народной артистки России способны поднять со стула даже самого угрюмого человека. Для многих хиты прошлого – это путешествие в детство, а у молодёжи сейчас есть спрос на народное творчество, подчёркивают эксперты.
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