Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Вторая молодость: песни Надежды Кадышевой завирусились в Сети

Советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России Надежда Кадышева вновь стала популярна благодаря социальным сетям, пишет thecity.m24.ru. Её эстрадно-фольклорные хиты догнали по популярности песни Кати Лель и дуэта Betsy и Марии Янковской, которые также стали вирусными в соцсетях. Молодёжь выкладывает видео, где перепевает Надежду Кадышеву и танцует под её песни, отмечают на сайте kulturologia.ru.

Певица начала карьеру ещё в 1980-х, однако её творчество оказалось вне времени. Эксперты объясняют такой скачок популярности тем, что песни универсальны, понятны и уместны на любом мероприятии. Поэтому на концертах Кадышевой собираются полные залы, где 70 % аудитории – молодёжь в кокошниках и платках.

Пользователи Сети считают, что песни народной артистки России способны поднять со стула даже самого угрюмого человека. Для многих хиты прошлого – это путешествие в детство, а у молодёжи сейчас есть спрос на народное творчество, подчёркивают эксперты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 февраля 2025

Приём заявок на конкурс «Хрустальные звёздочки» стартовал в Псковской области
25 февраля 2025

Фильмы, которые снимали в Псковской области, возглавляют кинопрокат в России
25 февраля 2025

«Просто гении!»: актриса из Китая Чжэн Ханьи оценила декорации к мультфильму про псковских барсиков
25 февраля 2025

Выставка «Театр фотогеничен. Три века театральной фотографии» откроется в Изборске
23 февраля 2025

Творческие коллективы Псковской области приняли участие во всероссийской акции ко Дню защитника Отечества
23 февраля 2025

Вокальный конкурс в честь Дня защитника Отечества прошёл в Псковской области
23 февраля 2025

Команда фильма «Красный шёлк» выразила особое отношение к Псковскому краю
23 февраля 2025

Гоша Куценко на презентации фильма «Красный шёлк» в Пскове: Это картина о тех людях, которые служат своей Родине

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...