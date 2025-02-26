Американская норка вышла на охоту в Себежском районе. Фотофакт

16:28, 26 февраля 2025, ПАИ

Американскую норку, которая вышла на охоту, сфотографировали в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в Себежском краеведческом музее.



Фото: предоставили в Себежском краеведческом музее



Фото: предоставили в Себежском краеведческом музее



Фото: предоставили в Себежском краеведческом музее





«Из наших наблюдений. 22 февраля 2025 года. Американская норка вышла на охоту. Забелье», – отметили в музее.

Американская норка, или восточная норка – вид североамериканских куньих. Внешне похожа на европейскую норку, отличается лишь несколько большими размерами (длина тела – до 50 сантиметров, вес – до двух килограммов, длина хвоста – до 25 сантиметров), плавательная перепонка менее развита. Мех варьируется от рыжевато-бурой до тёмно-коричневой окраски, но в белый цвет окрашена лишь нижняя губа, верхняя же того же цвета, что и голова.