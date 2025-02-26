Стали известны подробности строительства мельницы Рудольфа Кикута у «Хлебного хутора»

17:24, 26 февраля 2025, ПАИ

Мельница Рудольфа Кикута на реке Обдех у деревни Сорокино Печорского муниципального округа вновь заработает уже этим летом, рассказала директор «Хлебного хутора» Ольга Волконская в беседе с корреспондентом ПАИ.

«У нас всё идёт по плану. Мельницу мы будем запускать уже летом – в июне планируем запустить небольшое производство муки», – поделилась результатами собеседница ПАИ. На сегодняшний день на территории объекта ведутся работы по укладке кровли, благоустройству территории и работы внутри мельницы – там установлены ещё не все механизмы, добавила Ольга Волконская.

Напомним, что строительство мельницы не является реконструкцией старой мельницы. Это будет новое здание, а на месте руин старой мельницы будет создана музейная экспозиция. «У нас идёт социальный проект «Школа мельника», в рамках которого специалисты и студенты колледжей разрабатывают информационно-музейную площадку», – отметила директор «Хлебного хутора». Проект нацелен не только на производство муки, но и на сохранение истории места, заключила Ольга Волконская.