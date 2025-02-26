Жители трёх округов Псковской области празднуют 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

17:34, 26 февраля 2025, ПАИ

С 81-й годовщиной со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей Порховского, Бежаницкого и Локнянского муниципальных округов губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

После снятия блокады Ленинграда была освобождена значительная территория Псковского края. Это произошло в ходе Ленинградско-Новгородской операции, напомнил Михаил Ведерников.

26 февраля 1944 года фашистов изгнали из Бежаниц, Локни и Порхова благодаря подвигу солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, мирных жителей и всех, кто защищал Псковскую землю. «Низкий поклон нашим дорогим ветеранам! С праздником, друзья!» – заключил глава региона.