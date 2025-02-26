Два автомобиля столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове. Есть пострадавшие

17:44, 26 февраля 2025, ПАИ

Два автомобиля столкнулись у дома № 74а на Крестовском шоссе в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП пострадали две женщины 41 года и 68 лет. Их госпитализировали в медучреждение с различными травмами.

На месте работали спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.