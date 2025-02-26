Два автомобиля столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове. Есть пострадавшие
Два автомобиля столкнулись у дома № 74а на Крестовском шоссе в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В ДТП пострадали две женщины 41 года и 68 лет. Их госпитализировали в медучреждение с различными травмами.
На месте работали спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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26 февраля 2025
Распространяемая в псковских пабликах информация о сбитом пешеходе у дамбы не является достоверной