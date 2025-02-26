Презентация сборника народной женской поэзии «Тебя никто не победит» прошла в Локнянском КДЦ

23:21, 26 февраля 2025, ПАИ

Презентация сборника народной женской поэзии «Тебя никто не победит» прошла в Локнянском культурно-досуговом центре сегодня, 26 февраля. Об этом пишет районная газета «Восход».

Книга была создана по предложению Татьяны Грызловой региональным отделением Союза женщин России. В сборник карманного формата вошли 34 стихотворения, принадлежащих перу женщин из Псковской области, после отбора редакционной коллегии. От Локнянского муниципального округа в сборник вошли стихи Светланы Андроненковой, Раисы Ершовой и Татьяны Грызловой.

На презентации присутствовали волонтёры "серебряного" возраста, которые активно помогают плести маскировочные сети, оказывают посильную гуманитарную помощь бойцам СВО. Присутствующих поприветствовал глава Локнянского округа Иван Белугин, поблагодарив за бескорыстную работу.

Татьяна Грызлова вручила награды от Союза женщин России и благотворительного фонда «С добром по жизни имени Сергея Ешина-Мельника».