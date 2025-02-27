Норму потребления блинов в день назвали псковичам
О норме потребления блинов рассказала главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».
«Во всём нужна мера. Если вы съедите 20 блинов, то, какое бы у вас ни было хорошее здоровье – вам станет нехорошо. В день рекомендуют съедать не более 2-3 блинов», – отметила Мария Отраднова.
Людям, не переносящим глютен, рекомендуется использовать безглютеновую муку, а тем, кто худеет, подойдет рисовая мука, добавила она.
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