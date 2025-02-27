Первый выпуск альманаха о героизме учёных во время Великой Отечественной войны презентовали Михаилу Ведерникову

10:59, 27 февраля 2025, ПАИ

Альманах «Жертвы во имя Великой Победы: героизм студентов, преподавателей, ученых в годы Великой Отечественной войны» выпустили историки ПсковГУ. Первую книгу презентовала губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову ректор вуза Наталья Ильина. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«В проекте приняли участие около 200 вузов страны – материала собрано так много, что будет издано несколько книг. Работа ведётся в рамках проекта «Без срока давности», – рассказал Михаил Ведерников.

В годы войны учреждения высшего образования вносили значимый вклад в защиту Родины и на фронтах, и в тылу, продолжая работать над важнейшими проектами, отметил он.

«Например, микробиолог Зинаида Ермольева создала пенициллин, спасший жизни многих бойцов. А основоположник советской атомной энергетики Игорь Курчатов исследовал атомную энергию и руководил проектами по созданию атомной бомбы. Учёный Сергей Вавилов отмечал, что одним из просчётов фашистов, которые привели к их поражению, была недооценённость советской науки», – написал глава региона.