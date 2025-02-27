Почему в Псковской области больше не переводят часы

11:41, 27 февраля 2025, ПАИ

Ещё в советские времена жители Псковской области, как и всей страны, дважды в год переводили стрелки часов: весной – вперёд, осенью – назад.

Это было частью сезонного регулирования времени, направленного на экономию электроэнергии. Однако сегодня в регионе, как и во всей России, часы больше не переводят.

История вопроса

Сезонный перевод стрелок активно использовался в России с 1981 года. Основной целью было продление светлого времени суток в вечерние часы, что должно было снизить энергопотребление. Однако в 2011 году было принято решение оставить страну в постоянном «летнем» времени.

Вскоре выяснилось, что зимой это доставляло неудобства – рассвет наступал слишком поздно. Поэтому в 2014 году Россия окончательно перешла на постоянное «зимнее» время, а сезонные переводы стрелок отменили.

Почему Псковская область осталась без перевода часов?

Псковская область, как и все регионы России, следует московскому времени (UTC+3) и уже более десяти лет не меняет его.

На это есть несколько причин:

1. Единая система времени в стране.

Перевод стрелок создавал путаницу, особенно при железнодорожных и авиационных перевозках. Отмена сезонного времени упростила работу транспортных служб и синхронизировала расписания.

2. Споры об эффективности энергосбережения.

Исследования показали, что реальная экономия электроэнергии от перевода стрелок была минимальной, а вред здоровью людей – значительным. Организм тяжело адаптировался к новому режиму, возрастал риск сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Географическое положение региона.

Псковская область расположена ближе к западным границам России. Это значит, что в зимние месяцы светает позже, чем в центральной части страны, а летом наоборот – темнеет позже. Если бы регион перевёл часы, это могло бы ухудшить ситуацию с утренней темнотой зимой.

Отмена перевода часов в Псковской области – часть общефедерального решения. Хотя некоторые жители до сих пор спорят о целесообразности этого шага, очевидно, что стабильное время удобнее для большинства людей.

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