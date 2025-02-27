О праздновании Масленицы и народной культуре поговорят на «Серебряном дожде»

12:12, 27 февраля 2025, ПАИ

Специалист Псковского областного центра народного творчества, руководитель фольклорного ансамбля «Уграда», лауреат премии имени А. В. Луначарского в номинации «Фольклор и этнография» Галина Березина и специалист учреждения Галина Подлинева станут гостями программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямой эфир на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 февраля, в 14:00.

В студии обсудят, какие существуют уникальные псковские обычаи празднования Масленицы, а также то, как изменились гуляния за последние десятилетия. Также гости расскажут, в каком состоянии сегодня находится народная культура Псковской области и как проходит процесс сбора материалов для фольклорного ансамбля. И ещё один вопрос, на который ответят гостьи: как сегодня привить детям, рожденным в XXI веке, интерес к народному творчеству.