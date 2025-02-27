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Происшествия

Певец Буйнов сбил старушку: что известно о ДТП

Певец Александр Буйнов на автомобиле Lexus сбил пенсионерку на пешеходном переходе у одного из домов на улице Февральской в городе Апрелевка Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

После наезда 62-летнюю женщину госпитализировали в медучреждение с разрывом связок. Если по заключению врачей у пенсионерки установят легкие повреждения, то певца либо оштрафуют на сумму от 3 750 до 7,5 тысячи рублей, либо лишат прав управлять транспортом на срок от 1 до 1,5 года.

Также было установлено, что во время происшествия Александр Буйнов был трезв.

Сам певец рассказал ТАСС, что с места аварии не скрылся, а также находится на связи с семьей пострадавшей в ДТП женщины.

«В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет. С места происшествия не скрывался - все запротоколировано полицией».

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