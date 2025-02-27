В два раза уменьшилось число преступлений с применением огнестрельного и газового оружия в Псковской области

13:03, 27 февраля 2025, ПАИ

12 преступлений с применением огнестрельного и газового оружия произошло в Псковской области в 2024 году. По сравнению с 2023 годом число таких преступлений уменьшилось в два раза. Это следует из отчёта о деятельности регионального УМВД России за прошлый год, опубликованного на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

С использованием оружия совершены такие преступные деяния, как незаконная охота (пять случаев, статья 258 УК РФ), угроза убийством (три случая, часть 1 статьи 119 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (один случай, часть 1 статьи 167 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью (один случай, часть 2 статьи 111 УК РФ), террористический акт (один случай, статья 205 УК РФ), убийство (один случай, часть 1 статьи 105 УК РФ).