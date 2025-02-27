Автомобиль вылетел кювет в Плюсском районе

13:24, 27 февраля 2025, ПАИ

В Плюсском районе у деревени Пятчино водитель Lada Kalina не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель от медпомощи отказался. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.