Автомобиль вылетел кювет в Плюсском районе
В Плюсском районе у деревени Пятчино водитель Lada Kalina не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель от медпомощи отказался. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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