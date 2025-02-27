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Смотр строя и песни прошёл среди школьников Порховского округа

Смотр строя и песни среди учащихся общеобразовательных учреждений Порховского муниципального округа, посвящённый 80-летию Великой Победы, прошёл на городском стадионе в четверг, 27 февраля. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Свои выступления показали пять команд: отряд «Юный десант» из Славковской школы, отряд «Громкие и яркие» из школы № 1 г. Порхова, отряд «Моряки» из Верхнемостской школы, отряд «Пламенный мотор» из Дубровенской школы и отряд имени Александра Невского из школы № 3.

Фото: газета «Порховский вестник»

Члены жюри прапорщик в отставке, педагог-организатор ОБЗР Роман Захаров, представитель военкомата Геннадий Иванов и координатор фонда «Защитники Отечества» Сергей Капустин оценивали доклад и приветствие, чёткое выполнение команд, строевой шаг, повороты на месте и в движении, перестроения, слаженность пения и строя при прохождении.

По итогам соревнований победителями стали ребята из Славковской школы, на втором месте учащиеся школы № 3, на третьем – Дубровенской школы. Победители получили кубок в виде звезды.

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