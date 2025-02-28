Латвия продлила ограничения на въезд и выдачу виз гражданам России

08:14, 28 февраля 2025, ПАИ

Латвия продлила ограничения на въезд и выдачу виз гражданам России и Белоруссии до 31 декабря 2026 года, пишет ТАСС.

Заявления на получение виз по-прежнему могут подавать члены семей граждан Латвии и Евросоюза, обладатели ВНЖ и долгосрочных виз Латвии и стран ЕС, а также лица, въезд которых «обусловлен гуманитарными соображениями».

Ограничения на въезд для россиян вступили в силу одновременно в Латвии, Эстонии, Литве и Польше в сентябре 2022 года.