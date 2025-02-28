Студентки ПсковГУ вошли в шорт-лист всероссийского конкурса фантастики и проектирования будущего
Студентки ПсковГУ четвёртого курса направления «лингвистика» попали в шорт-лист Всероссийского конкурса фантастики и проектирования будущего в сеттинге «Берлога» в номинациях «Рассказ» и «Сказка» (категория 18–25 лет). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
В числе победителей – четверокурсницы Анастасия Александрова, Карина Синякова, Арина Беляева, Карина Дмитриева, Алина Урунова, Екатерина Гордина, София Лукина, Мария Яковлева.
Всероссийский конкурс организован Агентством стратегических инициатив совместно с Ассоциацией участников технологических кружков для авторов и авторских коллективов, создающих научно-фантастические произведения, комиксы, иллюстрации, настольные и видеоигры. В жюри конкурса вошли именитые писатели-фантасты, разработчики российских видеоигр.
Затем студенток ждёт литературная мастерская, которую проведёт писательница Александра Каверкина. «Мастерская» поможет студентам подготовить их рассказы и сказки к публикации в сборнике. Помимо этого, лауреаты получат денежные призы от организаторов конкурса.
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