Кого и как наказали по делу о 6-й роте

09:49, 28 февраля 2025, ПАИ

25 лет 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской гвардейской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с боевиками - и не отступила. Все эти годы правоохранительные органы продолжают искать и привлекать к ответственности виновных в нападении на десантников. По делу о нападении на 6-ю роту установлена причастность к преступлению более сорока человек; многие уже осуждены или объявлены в розыск. Вот только некоторые из них:

Сулейман Ухейда: гражданин Ливии, заместитель Хаттаба с 1995 по 2011 год, а в 2007 году — шариатский судья террористической организации “Имарат Кавказ”. Приговорён к 14 годам лишения свободы

Александр Малофеев: гражданин Украины, член экстремистской организации УНА-УНСО. Был приговорен к 24,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Махди Магомедов по кличке «Палач», получил 23 года тюрьмы. На момент приговора уже отбывал 21 год лишения свободы за нападение в 2000 году на колонну Пермского ОМОНа.

Тенъали Канаев: приговорен к 13,5 годам колонии строгого режима.

Хамидулла Япов, Кемал Эбзеев и Рашид Атуов: они были осуждены в марте 2012 года по статьям “бандитизм” и “покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов”. Япову и Эбзееву дали по 14 лет, Атуову — на год меньше.

Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев: Обоих задержали осенью 2018 года; они были признаны виновными. Дудиеву было назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима, а Донашеву — 19 лет колонии строгого режима. Позже они были приговорены к дополнительным срокам — 24 и 25 лет соответственно — за участие в другом преступлении, связанном с терактом в Чечне в 2005 году.

Шамиль Казбулатов: Признан виновным по статье «посягательство на жизнь военнослужащих» и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В апреле 2022 года были задержаны шесть человек: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Им предъявлены обвинения за участие в бандитизме, мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Ислам Бациев: уроженец Дагестана был задержан в марте 2024 года по подозрению в участии в нападении. Ему предъявят обвинения по статьям о вооруженном мятеже и участии в банде.

Минкаил Магамадов: задержан в декабре 2024 года, ему предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Адам Магамадов, Самаил Батаев и Рустам Чагилов: Задержаны осенью 2024 года как члены банды Басаева и Хаттаба.

Установлена причастность к преступлению 29 лиц, 18 из которых уже получили сроки. На данный момент следственный комитет проверяет на причастность к нападению более 45 лиц. Также разыскиваются и другие участники банды.