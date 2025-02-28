«ВДВ – это моя жизнь»: о жизни после ранения рассказал участник спецоперации из Пскова Алексей Подковырин

11:29, 28 февраля 2025, ПАИ

Ветеран специальной военной операции Алексей Подковырин рассказал о том, как восстановился после боевого ранения. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Сейчас мужчина занимается стрельбой из лука. «Начал ещё летом, втянули товарищи из Ассоциации ветеранов СВО Псковской области. Спорт очень хорошо помогает. Это мы видим на тренировках и на соревнованиях. Это даёт стимул идти дальше и добиваться целей», – отметил военнослужащий.

Алексей Подковырин получил ранение в области руки в августе 2022-го и был перенаправлен в Севастополь, а после в Санкт-Петербург, где начал восстановление.

Мужчина с детства грезил мечтой попасть в воздушно-десантные войска, где служил его отец. В итоге Алексей Подковырин прослужил 20 лет в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии и получил две медали «За отвагу».

«ВДВ – это моя жизнь. Я хотел, стремился туда, попал и работал по максимуму. Служил своей земле, служил своей Родине, своим людям», – поделился Алексей Подковырин.

Участник СВО нашёл пример для подражания не только в лице отца, но и прадедов по материнской и отцовской линиям. Александр Ингаватов и Василий Подковырин погибли на Великой Отечественной войне в 1943 и 1942 годах.

Как рассказывает военнослужащий, спорт помог ему в восстановлении руки. Также мужчина занимается теннисом. Он занял второе место на региональных соревнованиях, а на состязаниях в «Сириусе» стал шестым, проиграв мастеру спорта.

«У Алексея есть цель, которой он хочет достигнуть. У меня возникает ощущение, что, когда он в длительном отъезде, он где-то сам тренируется. Может, в голове как-то прокручивает для себя, как правильно стрелять из лука. Но, тем не менее, результат есть, поэтому остаётся совершенствовать навык», – рассказала директор Псковской городской федерации стрельбы из лука Таисия Кеньк.