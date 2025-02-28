Делегация из Псковской области принимает участие в слёте поисковых отрядов СЗФО

13:13, 28 февраля 2025, ПАИ

Делегация из Псковской области отправилась на первый слёт поисковых отрядов Северо-Западного федерального округа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.

На мероприятии собрались активисты поисковых отрядов, военно-патриотических и патриотических клубов и объединений со всего округа.

В состав делегации из Псковской области входят члены регионального отделения «Поискового движения России». Среди них – воспитанница центра «Патриот» Елизавета Стрелкова, студентка ПсковГУ Юлия Железко, учащаяся Дедовичской средней школы № 2 Юлия Егорова.

Участники уже возложили цветы к мемориальному комплексу в честь воинов-сыктывкарцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, «Вечная слава».

В рамках слета их ожидают образовательные лекции, практикумы, экскурсии и встречи с экспертами области.