Если ребёнок до 5 лет болеет 10–12 раз в год – это нормально, заявила иммунолог из Пскова

15:44, 28 февраля 2025, ПАИ

Если ребёнок до 5 лет болеет 10–12 раз в год – это нормально, заявила врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Но болезнь болезни рознь, если просто какая-то температура и простуда – это одно, а если болезнь переходит в болезнь – это не норма», – уточнила медик.

Она отметила, что самые частые пациенты иммунолога – мамы детсадовских детей, а после пандемии коронавируса – ещё и взрослые, переболевшие COVID-19.

Врач также отметила, что иммунитетом можно фактически считать внешний вид человека: состояние кожи, волос, тела. «В организме всё – иммунитет, даже аппендикс выполняет защитную функцию, это отнюдь не «лишний орган», – отметила Анастасия Кирильчик.