Если ребёнок до 5 лет болеет 10–12 раз в год – это нормально, заявила иммунолог из Пскова
Если ребёнок до 5 лет болеет 10–12 раз в год – это нормально, заявила врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Но болезнь болезни рознь, если просто какая-то температура и простуда – это одно, а если болезнь переходит в болезнь – это не норма», – уточнила медик.
Она отметила, что самые частые пациенты иммунолога – мамы детсадовских детей, а после пандемии коронавируса – ещё и взрослые, переболевшие COVID-19.
Врач также отметила, что иммунитетом можно фактически считать внешний вид человека: состояние кожи, волос, тела. «В организме всё – иммунитет, даже аппендикс выполняет защитную функцию, это отнюдь не «лишний орган», – отметила Анастасия Кирильчик.
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