Почему важно не растить ребёнка в стерильной среде, объяснила псковский иммунолог

16:00, 28 февраля 2025, ПАИ

Почему важно не растить ребёнка в стерильной среде, объяснила врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Медик подчеркнула, что нет понятий «крепкий» или «слабый» иммунитет. «Это обывательские рассуждения. Иммунитет либо есть, либо нет, то есть у человека иммунодефицит. Но иммунитет точно можно укреплять. Его можно сравнить с ниткой, на которой после рождения нет «иммунных бусин», самое большое их количество появляется в течение 5–7 первых лет жизни. Поэтому так важно не растить детей в стерильной среде, иначе становление иммунной системы затянется. Ребёнок должен ходить в сад и общаться со сверстниками, чтобы к школе его иммунитет был готов. Также и прививки учат иммунную систему давать ответ», – пояснила Анастасия Кирильчик.

Специалист также добавила, что у иммунной системы нет врагов. Все внешние воздействия на неё в итоге ведут к укреплению иммунитета. «Всё – от бактерий до прививок – благо для нашей иммунной системы. Даже если люди иммуноослаблены, они не болеют круглый год, а к нам ведь каждую минуту «подлетает» очень много всего», – отметила Анастасия Кирильчик, добавив, что основной проблемой для иммунитета можно считать стресс, недосып и тревожность.

Врач также уточнила, что принимать иммуномодуляторы имеет смысл в самом начале болезни – в первые два-три дня. В этом случае заболевание пройдёт на день-два быстрее. Начинать приём в середине процесса бесполезно.