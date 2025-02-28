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Неправильно есть только правильную еду, уверена иммунолог из Пскова

Неправильно есть только правильную еду, уверена врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Если человек питается только правильной пищей – это неправильно, потому что есть надо всё. Я уже не говорю о вегетарианцах, у них вообще баланс нарушен, – отметила Анастасия Кирильчик. – Даже жирненький кусочек мяса иногда можно себе позволить, даже немного канцерогенов, что-то пережаренное и переперчённое. Всё это работает как прививка. Нельзя находиться в пищевой «теплице». И вредности нужны, чтобы организм не забывал, как с ними бороться. А если сидеть на одних орехах или без конца чистить организм, то он в итоге сотрётся».

Анастасия Кирильчик также порекомендовала пить как можно больше воды. «Всем и всегда пить воду в больших количествах! У воды уникальная способность – она хорошо помогает усваивать организму питательные вещества. В идеале, конечно, вода, которую мы пьём, должна быть живая: из колодцев, из артезианских скважин, а не после искусственных фильтров или водоматов», – рассказала иммунолог.

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