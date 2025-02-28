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Новые экспонаты появились на выставке «Предметный мир войны» в Псковском музее

В экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Псковского музея-заповедника представлены осколки немецких снарядов и гранат, которые стали причиной ранений советских солдат осенью 1941 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Новые экспонаты появились на выставке «Предметный мир войны» в Псковском музее. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Первым представленным на выставке осколком от снаряда в годы войны был ранен под Москвой старший лейтенант, командир эскадрона 103-го горнокавалерийского полка 20-й горнокавалерийской дивизии Тимофей Феоктистов. Он родился 20 января 1899 года в селе Красноармейском Себежского района.

С июня 1919 года 20-я дивизия Красной армии выполняла задачи по охране государственной границы СССР с Афганистаном. К началу Великой Отечественной войны в октябре 1941 года дивизия была переброшена под Москву, где вошла в состав 16-й армии Западного фронта, а затем 2-го кавалерийского корпуса, с которым участвовала в оборонительных боях в окрестностях столицы.

15 января 1942 года Тимофей Феоктистов получил ранение во время контрнаступления советских войск на гжатском направлении. После длительного лечения он был демобилизован в июле 1942 года и награждён медалью «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Он жил в деревне Шеино Красноармейского сельсовета Себежского района. Экспонат был передан Тимофеем Феоктистовым в дар Псковскому музею в феврале 1980 года.

Вторым представленным на выставке осколком в годы войны был ранен Иван Сергеев, когда попал в окружение под Вязьмой осенью 1941 года.

Он родился 18 сентября 1914 года в деревне Мухино Красногородского района. В Красной армии служил с июня 1939 года. Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941 года в составе 103-й танковой дивизии 26-го механизированного корпуса. 12 октября 1941 года получил ранение под Вязьмой, пытаясь выйти из окружения. С 19 октября 1941 года по 12 апреля 1942 года находился на временно оккупированной территории Красногородского района, занимаясь подпольной деятельностью.

С апреля 1942 года по июль 1944 года был командиром взвода разведки в соединениях калининских и белорусских партизан. С октября 1944 года по апрель 1945 года проходил обучение на курсах младших лейтенантов в Московском военно-инженерном училище. Затем служил командиром саперного взвода 414-го саперного батальона 19-й механизированной дивизии Южной группы войск. Демобилизовался в 1946 году и затем работал учителем в Березницкой школе Красногородского района. В 1971 году получил звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Экспонат был передан Иваном Сергеевым в Псковский музей в апреле 1987 года.

Экспонат участвует в выставочном проекте «Предметный мир войны», который посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне. Уникальность проекта заключается в том, что он фокусируется на отдельных экспонатах, которые посетители могут не заметить в рамках общей экспозиции, отметили в музее.

На выставке представлены предметы солдатского быта и вещи военного времени, служащие беспристрастными свидетелями событий той эпохи. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что позволяет освещать различные аспекты истории Великой Отечественной войны.

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