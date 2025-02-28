Чествование победителей конкурса «Письмо солдату. Гордимся Победой» прошло в медиацентре ПАИ

18:36, 28 февраля 2025, ПАИ

Победителей областного конкурса «Письмо солдату. Гордимся Победой» чествовали в медиацентре Псковского агентства информации в пятницу, 28 февраля. Заслуженные награды вручила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов

























































































































































































Конкурс по инициативе Детского общественного совета и уполномоченного по правам ребёнка проводится с 2020 года. В этом году он посвящён 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году расширены критерии работ. Это не только три номинации, которые традиционно представлены (письмо солдату, рисунок «Подвиг солдата» и видео), но ещё и содержательная составляющая.

«Если раньше дети писали письма своим дедам, прадедам – так сказать, своим предкам, представляя себя на их месте либо находя информацию в семейных альбомах, то сегодня значительная часть работ посвящена современным защитникам Отечества, тем ребятам, которые выполняют свои боевые задачи на специальной военной операции. И часть этих работ, письма, стихи, рисунки мы уже к 23 Февраля направили нашим ребятам из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и бригады спецназначения», – сказала детский омбудсмен Наталья Соколова.

В этом году на конкурс поступило более 200 работ, и это были не только индивидуальные работы, но и коллективные. Например, организаторам присылали видеоролики с танцевальными номерами целых хореографических коллективов и видеоинтервью с участниками спецоперации.

«Из более чем 200 приславших свои работы детей мы выбрали 32 победителей, которых чествуем сегодня», – добавила Наталья Соколова.