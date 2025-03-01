102-летие отмечает участник Великой Отечественной войны из Бежаницкого округа
Участник Великой Отечественной войны Иванов Алексей Васильевич из Бежаницкого муниципального округа отмечает 102-летие. Об этом сообщила глава муниципалитета Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Алексей Васильевич награждён орденом Отечественной войны I степени и медалями «За отвагу», Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За боевые заслуги». Его имя занесено в книгу «Солдаты Победы».
«Дорогой наш Алексей Васильевич! От всего сердца поздравляю вас с этой замечательной датой! Ваша жизнь – это образец патриотизма и трудолюбия. Вы удивительно добрый и позитивный человек. Всегда с большим удовольствием приходим к вам в гости, и это уже стало доброй традицией. Мы очень гордимся вами и желаем, чтобы наши встречи продолжались как можно дольше!» – отметила Елена Иванова.
Глава округа пожелала ветерану крепкого здоровья, энергии и позитивного настроя.
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