102-летие отмечает участник Великой Отечественной войны из Бежаницкого округа

11:00, 01 марта 2025, ПАИ

Участник Великой Отечественной войны Иванов Алексей Васильевич из Бежаницкого муниципального округа отмечает 102-летие. Об этом сообщила глава муниципалитета Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Васильевич награждён орденом Отечественной войны I степени и медалями «За отвагу», Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За боевые заслуги». Его имя занесено в книгу «Солдаты Победы».

«Дорогой наш Алексей Васильевич! От всего сердца поздравляю вас с этой замечательной датой! Ваша жизнь – это образец патриотизма и трудолюбия. Вы удивительно добрый и позитивный человек. Всегда с большим удовольствием приходим к вам в гости, и это уже стало доброй традицией. Мы очень гордимся вами и желаем, чтобы наши встречи продолжались как можно дольше!» – отметила Елена Иванова.

Глава округа пожелала ветерану крепкого здоровья, энергии и позитивного настроя.