Выставка чёрно-белых фотографий «Белые мелодии» открылась в Гдове

21:17, 01 марта 2025, ПАИ

Фотовыставка петербургского фотографа Татьяны Андриановой «Белые мелодии» открылась в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».

На выставке представлены исключительно чёрно-белые фотографии с видами пригородов Северной столицы. Все работы напечатаны вручную на бумаге, специально подобранной для каждого снимка.

Татьяна Андрианова работает только с аналоговой, то есть химической, фотографией. Широко использует возможности лабораторного процесса при печати фотоснимка. «К сожалению, цифровая фотография не передаёт всю глубину, сопричастность и неповторимость сюжет», – считает автор выставки.

Выставка будет открыта до 15 марта.