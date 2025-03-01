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Культура

Выставка чёрно-белых фотографий «Белые мелодии» открылась в Гдове

Фотовыставка петербургского фотографа Татьяны Андриановой «Белые мелодии» открылась в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».

Выставка чёрно-белых фотографий «Белые мелодии» открылась в Гдове. Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

На выставке представлены исключительно чёрно-белые фотографии с видами пригородов Северной столицы. Все работы напечатаны вручную на бумаге, специально подобранной для каждого снимка.

Татьяна Андрианова работает только с аналоговой, то есть химической, фотографией. Широко использует возможности лабораторного процесса при печати фотоснимка. «К сожалению, цифровая фотография не передаёт всю глубину, сопричастность и неповторимость сюжет», – считает автор выставки.

Выставка будет открыта до 15 марта.

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