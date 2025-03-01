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Происшествия

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе

Возгорание частного дома произошло в деревне Дождино Великолукского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие пожарные приступили к тушению. Пострадавших нет.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники полиции, бригада скорой помощи. Обстоятельства возгорания выясняются.

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