Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
Возгорание частного дома произошло в деревне Дождино Великолукского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные приступили к тушению. Пострадавших нет.
На месте работают пожарные подразделения, сотрудники полиции, бригада скорой помощи. Обстоятельства возгорания выясняются.