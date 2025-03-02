Мария Филонова ответила на вопросы матерей и жён участников СВО из Пустошки

14:35, 02 марта 2025, ПАИ

В трапезной при храме Преподобного Сергия Радонежского в Пустошке состоялась встреча жён и матерей участников СВО с руководителем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Марией Филоновой и её коллегами, сообщает районная газета «Вперёд».

Мария Филонова отметила, что целью работы комитета, который она возглавляет, является объединение сил и ресурсов для оказания помощи тем, кто сейчас несёт службу в зоне СВО, членам их семей, военнослужащим после ранения, а также семьям, которые потеряли родного человека. Глава района Юрий Кравцов добавил, что в муниципалитете практически с первого дня СВО занимаются вопросами поддержки военнослужащих, в зону СВО отправляется гуманитарная помощь.

За чашкой чая участники встречи обсудили юридические и психологические проблемы семей. Главный вопрос, который волновал пришедших: как начать поиски военнослужащего, с которым долгое время нет связи.

После вопросов и ответов желающие смогли принять участие в мастер-классах, побывать в храме и пообщаться с психологом.