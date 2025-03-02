Онкологическое заболевание обнаружили у женщины на осмотре в великолукской больнице

18:50, 02 марта 2025, ПАИ

Онкологическое заболевание обнаружили у женщины во время осмотра в великолукском филиале Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Известно, что пациентка ни на что не жаловалась. Как пояснила врач-акушер-гинеколог поликлиники № 1 великолукского филиала больницы Екатерина Баранова, при осмотре у женщины обнаружили патологию шейки матки. После этого ей провели обследование, во время которого подтвердилось онкологическое заболевание.

В больнице напомнили женщинам на важность регулярного посещения гинеколога хотя бы раз в год. Во время осмотра врач может выявить необходимость в дополнительных исследованиях, заверили медики.