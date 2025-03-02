Новую рубрику в честь 80-летия Победы запустил Борис Елкин

19:29, 02 марта 2025, ПАИ

Новую рубрику в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны запустил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале. Он будет знакомить псковичей с историями героев, в честь которых названы улицы города.

«Первая остановка – улица Маргелова, ранее известная как Палкинское шоссе. Лишь в 1998 году она была переименована в честь Василия Маргелова – Героя Советского Союза, прославленного командира воздушно-десантных войск, стоявшего у истоков их современного облика», – отметил Борис Елкин.

Во время Великой Отечественной войны Василий Маргелов командовал 49-й гвардейской стрелковой дивизией, успешно руководя её действиями при форсировании Днепра и освобождении Херсона. Когда генерал Маргелов стал командующим ВДВ, он ввёл форменные голубые береты и тельняшки с полосами цвета неба и неутомимых морских волн.

За свою службу Василий Маргелов был награждён 13 орденами СССР и более чем 50 наградами, включая иностранные. Западные историки при жизни называли его «Суворовым двадцатого века».

«Теперь, прогуливаясь по улице Маргелова, вы будете знать, в честь кого она носит это почётное имя!» – подчеркнул глава города.