Всемирный день писателя отмечают сегодня

07:08, 03 марта 2025, ПАИ

Всемирный день писателя, который также называется Всемирным днем мира для писателя, отмечается ежегодно 3 марта в большинстве стран. Этот праздник был учрежден на 48-м конгрессе Международного ПЕН-клуба, прошедшем с 12 по 18 января 1986 года, сообщает calend.ru.

ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации является аббревиатурой, составленной из первых букв английских слов: poets (поэты), essayists (очеркисты) и novelists (романисты).

Идея создания клуба принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт. Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси. В 1923 году в Лондоне прошел первый международный конгресс ПЕН-клуба, и на тот момент ПЕН-центры уже действовали в 11 странах. Сегодня такие центры функционируют более чем в 100 странах мира.

Это международное объединение писателей, которое, согласно Хартии ПЕН-клуба, «защищает принципы свободы информации как внутри стран, так и между ними». Члены клуба обязуются выступать против подавления свободы слова в любой форме в своих странах и во всем мире, когда это возможно. ПЕН-клуб активно защищает свободу печати и противостоит произвольной цензуре в мирное время.