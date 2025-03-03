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Общество

Юра Борисов не смог получить «Оскар»

Российский актёр театра, кино и телевидения Юрий Борисов не смог получить «Оскар» как лучший актёр второго плана за роль в фильме «Анора», пишут РИА Новости. Однако фильм «Анора» был признан лучшей кинокартиной.

Статуэтка досталась американскому актёру Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Также претендентами на награду были Гай Пирс за роль в «Бруталисте», Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» и Джереми Стронг, сыгравший в «Ученике».

Добавим, что в фильме «Анора» снялись и другие российские актёры. Кроме Юрия Борисова, там также были представлены Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Марк Эйдельштейн.

За роль второго плана в «Аноре» Юрия Борисова выдвигали и на другие мировые премии. В их числе также BAFTA.

«Оскар» – это самая значительная и престижная премия в мире кино. Победителям в каждой из номинаций вручается покрытая 24-каратным золотом бронзовая статуэтка в виде рыцаря, стоящего на катушке киноленты и держащего в руках обоюдоострый меч.

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