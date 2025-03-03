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Общество

Владельцев квартир в России хотят обязать делиться информацией об арендаторах

Владельцев квартир в России хотят обязать делиться информацией об арендаторах и сдаче жилья. С таким предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратилась зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет газета «Известия».

В документе подчеркивается, что в настоящее время в большинстве домов имеется значительное количество квартир, сдаваемых в аренду. При этом ни соседи, ни представители управляющих компаний, ни органы власти не имеют информации о том, кто именно проживает в этих квартирах.

Как подчеркнула Светлана Разворотнева, такая ситуация создает множество проблем. Часто соседи и управляющая компания не могут связаться с арендаторами в экстренных ситуациях, а также установить ответственных за нарушения, например, закона о тишине или другие противоправные действия, отметила она.

Кроме того, наличие неустановленных лиц в доме может представлять угрозу безопасности всех жильцов, обратила внимание Светлана Разворотнева.

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