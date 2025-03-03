Человеческий фактор Григория Стороненкова

14:18, 03 марта 2025, ПАИ

О награде и своей команде, благословении архимандрита Гермогена и депутатах- учителях, двуглавом орле и пульсирующей лампочке – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Григорием Стороненковым.

– Григорий Иванович, на февральской сессии депутаты проголосовали за вашу кандидатуру на награждение медалью «За заслуги перед Псковом». Понятно, что вручать её будут в июле, в Дни города. Но сейчас какие чувства испытываете?

– Чувство того, что это признание работы моей депутатской команды: моих помощников, депутатов Псковской городской Думы, которая работает очень сплоченно. В этой команде и глава города, и администрация – все, кто решает задачи управления и благоустройства города.



Фото: пресс-служба Псковской гордумы



Фото: пресс-служба Псковской гордумы



Депутатская опора

– В вашем округе, который вы четвёртый созыв представляете в городском парламенте, и живут, и работают настоящие активисты. Именно работают. Назовите хотя бы несколько имен тех, кто является вашей опорой.

– Это мой помощник Лена Зиновьева, которая отвечает за информационное обеспечение в микрорайоне. Это Татьяна Иванова, которая ответственна за культурно-массовую работу. Это Лена Демченкова, главная по обратной связи и участию в грантах. Это Олег Павлович Ивченко, который активно трудится над эскизными проектами по благоустройству. Это наша новая помощница Олеся Веселовская, заточенная на работу с ТОС и инициативным проектированием. На каждого человека распределена своя нагрузка, и каждый выполняет какие-то свои обязанности. Да, у нас хорошая рабочая сплоченная команда.

Конечно же, это и совет округа, который помогает нам в работе, состоящий из председателей совета домов, руководителей ТОС, активистов, тех, кто хочет менять что-то к лучшему и работает очень активно. Молодцы!

«Похож, пускай идет»

– Давайте поговорим о некоторых итогах, ведь медаль за заслуги перед городом – повод их подвести. Вспомните 2007 год, где вы тогда работали? И как пришло решение баллотироваться в гордуму?

– Я работал на том же предприятии и в той же должности, что и сейчас. Поучаствовать в выборах и попробовать свои силы мне предложил действующий в то время депутат. Посоветовался с коллегами, в ответ: «Ну что, давай попробуй, почему бы и нет?».

– А дома как отнеслись?

– Жена сказала: «Тебе делать нечего? Задач мало? Сейчас нарисуем задачи». Это, конечно, шутка. Но моя Галя без особой радости к этому отнеслась, однако согласилась, что попробовать стоит, если есть желание. Поехал в Снетогорский монастырь со своим духовным отцом за благословением, что хочу идти в депутаты. Архимандрит Гермоген внимательно посмотрел на меня и сказал: «Похож, пускай идёт».

– Да и молодой задор наверняка подтолкнул принять решение?

– Мы в то время и так вели активную работу в микрорайоне. Завод «Тиконд» был районообразующим предприятием, шефствовали над школой, детским садом, помогали чем могли. Люди как-то подтягивались к этому. К тому же ещё активно спортом занимались, устраивали соревнования, в которых участвовали школьники, трудовые коллективы ближайших предприятий. Уже тогда мы учредили Рождественский приз. Вот так плавно депутатство стало следующим шагом.

Об округе и учителях

– Как-то незаметно городская окраина, Овсище, стала едва ли не самым процветающим микрорайоном.

– Не сказал бы, что самым процветающим. Но здесь живут люди, которые имеют активную жизненную позицию и чёткое представление, что надо сделать, чтобы были изменения. До процветания нам еще далеко, потому что не все объекты построены. В основном это дороги, которых до сих пор нет. Их реконструкция так и не проведена, а ведь это основные магистрали.

Но вектор задан, и люди верят в свои силы. И это самое главное.

– 18-й год вы представляете округ в Псковской городской Думе. Сейчас коллеги говорят, что учатся у вас, а у кого учились вы работе с людьми?

– Набирался опыта и учился у Ивана Николаевича Цецерского, Сергея Михайловича Калинина, Александра Михайловича Копылова. И у остальных коллег, которые объясняли, как правильно решать те или иные задачи. Москва не сразу строилась, и результат работы был не быстрым. Для того чтобы выстроилась работа в округе, мы доносили информацию до людей очень долго через газеты, электронные СМИ, личные встречи. Изменение в сознании от пассивного до активного происходит ведь медленно, когда уже понимаешь, что твой сосед уже сделал и у него получилось. А чем я хуже соседа, а ну-ка, попробую. Но чтобы это произошло, нужно время и не надо сразу же ждать результатов. Если от яблони будем ждать урожай на следующий год, ошибемся, яблочки будут на четвертый, пятый год. И если последовательно, каждый день держать в фокусе внимания желаемый результат, то он обязательно будет.

Об управлении и результатах

– Теория эволюции на практике. В Думе так же?

– Это касается работы в округе, да и в Думе тоже. Помню свои первые два созыва, когда всё бурно обсуждалось. Эмоций на выходе было много, а результатов – мало. Потихонечку эмоциональный накал стал спадать, зато результативность стала возрастать. Вот такая динамика: стало меньше слов, но больше дела.

– Вы поработали в двуглавой системе управления городом и в одноглавой. Какая вам все же ближе?

– Та, которая ближе к людям, и та, которая работает. Наша система муниципальных образований как ветвей власти наиболее приближена к людям. Там очень многое играет важную роль, в том числе человеческий фактор, когда основное зависит от личности самого руководителя. В таком случае и при предыдущей модели хорошие результаты можно было показывать, и при этой модели также можно их достичь. А можно показать и плохой результат, если руководитель не эффективен.

Плюсы и минусы есть в каждой модели, но роль человека никто не упраздняет. То есть очень важно, как ты чувствуешь себя на этом месте, какой у тебя груз ответственности и целеустремленности.

Наболевшая задача

– А какие ближайшие цели у вас?

– Участвовать максимально в программах ТОС, грантах, потому что это инструмент, который сейчас работает. Мы освоили еще инициативное проектирование и уже умеем участвовать, писать, побеждать. Хотим дальше продолжить благоустраивать общественные территории. Но самая наболевшая задача – реконструкция улиц Алехина и Технической. Она для меня уже как пульсирующая красная лампочка, которая показывает, что время уходит, а задача не решена, а её надо решать и как можно скорее: дома строятся, нагрузки на имеющиеся дорожные сети возрастают. По сути, они остались сельскими дорогами, которые были при первой застройке.

– Напомните, что там произошло?

– Нам не повезло с подрядной организацией, которая выиграла четыре года назад контракт, но они затянули, и уже через суд расторгли его с ними. И фактически самое благоприятное время финансирования дорожной отрасли мы пропустили.

Они сделали проект, но споткнулись на каких-то второстепенных вещах. Выяснилось, что это всего второй проект у подрядчика, и они не смогли решить некоторые вопросы, связанные с энергетикой. Контракт расторгнут, наработки все остались, но технические условия, по которым всё выдано, устарели, срок их действия уже истек. То есть это надо делать заново. Сейчас ищут деньги, чтобы заново перезапустить проектирование. Даже если запустим и до конца года что-то успеем, это будет уже победа.

– И проблема с дорогами в округе нарастает.

– Причем с каждым новым домом. Честно говоря, я хотел с окончанием проекта завершить и своё депутатство. Но проблему решать надо. Поэтому что будет дальше, как и куда будем двигаться – говорить пока рано.