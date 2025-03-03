Запретить продажу алкоголя по воскресеньям предложили в Госдуме

13:06, 03 марта 2025, ПАИ

Законопроект о запрете продажи алкоголя в России по воскресеньям предложил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Изменения могут быть внесены в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

По словам депутата Андрея Свинцова, инициатива направлена на улучшение общественного здоровья и снижение уровня потребления алкоголя среди россиян. Такие меры могут способствовать повышению качества жизни граждан, а также росту рождаемости, отметил он.