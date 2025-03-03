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Общество

Голубику начнут выращивать в Псковской области

Голубику начнут выращивать в Псковской области. Об этом рассказал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Голубику начнут выращивать в Псковской области. Фото: ПАИ

«Весной мы будем закладывать поле под голубику, и у нас будут первые два гектара ягоды. Будем учиться, как её выращивать в Псковской области», – подчеркнул Иван Мельник.

Фермер также выращивает розы, тюльпаны и саженцы плодово-ягодных культур – яблонь, вишен, черешни, груши, сливы и другое.

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