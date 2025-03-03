Какие ТВ-каналы смотрели псковичи в 2024 году чаще всего

14:36, 03 марта 2025, ПАИ

Телевидение остается важным источником информации и развлечений для жителей Пскова, несмотря на рост популярности стриминговых платформ. В 2024–2025 годах телевизионный рынок региона демонстрирует устойчивый интерес к федеральным каналам, которые доминируют в рейтингах, а также к местным вещателям, отражающим специфику жизни Псковской области. На основе исследований можно выделить лидеров зрительских предпочтений, учитывая как общероссийские тренды, так и локальные особенности.

Лидеры зрительского внимания

Федеральные телеканалы традиционно занимают верхние строчки рейтингов благодаря широкому охвату, разнообразию контента и мощной рекламной поддержке. В Пскове в 2024 году их позиции остаются незыблемыми, что подтверждают данные аналитиков. Среди лидеров можно выделить следующие каналы:

«Россия 1» – с долей аудитории около 14% этот канал удерживает первое место в Пскове, как и в целом по России.

НТВ – занимает вторую позицию с долей 9,5%. Канал привлекает зрителей остросюжетными детективами и информационной сеткой.

Пятый канал – с долей 7,7% замыкает тройку лидеров. Его успех связан с ретрансляцией классических советских фильмов и современных сериалов.

Первый канал – несмотря на снижение популярности в последние годы, сохраняет долю около 7%.

РЕН ТВ – замыкает пятерку с долей 5,5%, предлагая сочетание документальных фильмов и развлекательных программ.

Эти каналы формируют ядро телевизионного потребления в Пскове, ориентируясь на широкую аудиторию – от молодежи до пенсионеров. Их успех объясняется сбалансированным сочетанием новостей, сериалов и развлекательного контента, что особенно важно для жителей региона, где телевидение остается наиболее доступным способом проведения досуга.

Отражение региональной повестки

Помимо федеральных гигантов, в Пскове активно работают местные телеканалы, которые играют важную роль в освещении событий региона. Среди них ГТРК «Псков». Этот канал фокусируется на новостях области, культурных событиях и социальных вопросах, таких как благоустройство города или сельскохозяйственные инициативы.

Ещё один заметный игрок – телеканал «Первый Псковский». В сетке вещания телеканала региональные новости, интервью, выпуски авторских программ, а также сериалы, художественные, документальные и мультипликационные фильмы. «Первый Псковский» – это единственный региональный круглосуточный телеканал с вещанием в Full HD формате.

Таким образом, телевизионный ландшафт Пскова в 2024–2025 годах представляет собой сочетание мощного влияния федеральных каналов и устойчивого присутствия локальных вещателей. «Россия 1», НТВ и Пятый канал продолжают задавать тон, тогда как местные СМИ укрепляют связь с региональной аудиторией. Этот баланс отражает как общероссийские тенденции, так и уникальные черты телевидения в Псковской области.

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