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Российский рынок в ближайшие пару лет закроет потребность в импорте хризантем – Иван Мельник

Российский рынок в ближайшие пару лет закроет потребность в импорте хризантем. Об этом рассказал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Российский рынок в ближайшие пару лет закроет потребность в импорте хризантем – Иван Мельник. Фото: ПАИ

Сейчас преимущество по выращиванию цветов у российского производителя, уточнил Иван Мельник.

«Импортными остаются хризантемы и розы. Тюльпан, можно сказать, на 100% российский идёт с голландскими корнями, поскольку посадочный материал всё равно их. <…> Цветоводы южной и средней полосы, например Оренбург, запускают производство хризантем. Года два-три, и они закроют потребность российского рынка», – заметил фермер.

Кроме того, гость студии рассказал, что хозяйство в этом году вырастило 200 тысяч тюльпанов. «Мы закончили уборку, и второй день идут отгрузки. Погрузки тюльпанов идут на Псковскую и Ленинградскую области», – рассказал он.

67 сортов тюльпанов вырастили в этом году. Был опыт выращивания экзотических тюльпанов, но классика есть классика, добавил Иван Мельник.

«Мы держимся примерно на одном уровне. На следующий год планируем расшириться, но пока под вопросом. Ещё бы увеличить на 100 тысяч. Есть хороший инвестор, который сказал: «под меня выращивайте эти 100 тысяч, я буду забирать», – подчеркнул руководитель хозяйства.

Иван Мельник также уточнил, что Псковская область подходит для выращивания тюльпанов. «Тюльпаны – нашей широты. Даже по семенам наш регион подходит для выращивания», – заключил он.

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