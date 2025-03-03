Иван Мельник – о выращивании псковских тюльпанов: Будущее за гидропоникой
Будущее в выращивании тюльпанов – за гидропоникой, отметил руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«У нас есть одна теплица на грунте, просто есть сорта, которые не подходят. Остальное у нас на гидропонике. Это намного проще. Изначально идут большие вложения, потому что для гидропоники нужно дорогое оборудование, но зато народа работает меньше», – подчеркнул Иван Мельник.
Цветок, выращенный с помощью гидропоники, ничем не отличается от выращенного в грунте, заметил гость студии.
«К нам приходит луковица, и в ней уже всё заложено, чтобы цветок вытянуть. Нам нужно цветок ещё вырастить, так как могут быть болезни. Но гидропоника – это будущее. В основном в России все уже переходят работать на гидропонику. Это удешевляет производство цветка», – заключил фермер.
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