Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Иван Мельник – о выращивании псковских тюльпанов: Будущее за гидропоникой

Будущее в выращивании тюльпанов – за гидропоникой, отметил руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«У нас есть одна теплица на грунте, просто есть сорта, которые не подходят. Остальное у нас на гидропонике. Это намного проще. Изначально идут большие вложения, потому что для гидропоники нужно дорогое оборудование, но зато народа работает меньше», – подчеркнул Иван Мельник.

Цветок, выращенный с помощью гидропоники, ничем не отличается от выращенного в грунте, заметил гость студии.

«К нам приходит луковица, и в ней уже всё заложено, чтобы цветок вытянуть. Нам нужно цветок ещё вырастить, так как могут быть болезни. Но гидропоника – это будущее. В основном в России все уже переходят работать на гидропонику. Это удешевляет производство цветка», – заключил фермер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 марта 2025

Магнитная буря на два дня накроет Землю
03 марта 2025

Иван Мельник – о выращивании псковских тюльпанов: Будущее за гидропоникой
03 марта 2025

Александр Гуцан: Поисковое движение является важнейшим инструментом в формировании патриотического сознания молодых людей
03 марта 2025

Школу в Новоржеве закрыли на карантин из-за роста заболеваемости
03 марта 2025

Тружеников предприятий чествовали в Острове
03 марта 2025

Псковские волонтёры продолжают работать в Краснодарском крае над устранением последствий разлива мазута
03 марта 2025

Журналисты «Первого Псковского» рассказали о своей профессии активистам «Движения первых»
03 марта 2025

Комитет по здравоохранению региона и Народный фронт прорабатывают обращения псковичей к президенту

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...