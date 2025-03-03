Быть полезным обществу и стране: всё о направлении «Государственное и муниципальное управление» в ПсковГУ
Направление подготовки «Государственное и муниципальное управление» является стартовой площадкой для тех, кто хочет связать свою профессиональную деятельность с госслужбой. Обучение позволяет освоить перспективную профессию и получить знания и навыки, необходимые для работы на благо общества и страны.
Рассказываем, как поступить на это направление, где проходят практику студенты и есть ли бюджетные места в этом году.
Кадровый резерв
Обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление» реализуется в ПсковГУ на двух уровнях образования – бакалавриат и магистратура.
В числе основных дисциплин: политология; основы государственного и муниципального управления; конституционное, гражданское, административное и трудовое право, государственная политика и управление; финансовый менеджмент, стратегическое управление и планирование в ГМУ, основы организации государственных закупок; статистика; информационные технологии в экономике и управлении; социальный маркетинг; управление предпринимательской деятельностью и другие.
С 2019 года в рамках взаимодействия правительства Псковской области и ПсковГУ реализуется проект «Непрерывные практики», задача которого – формирование кадрового резерва для органов региональной власти из числа студентов, успешно прошедших практику и получивших положительные рекомендации от руководителей практики в аппарате правительства и органах исполнительной власти. Прохождение практики осуществляется исключительно в органах государственной и муниципальной власти Псковской области. Базами прохождения практик являются:
- структурные подразделения Псковского областного Собрания депутатов, Псковской городской Думы;
- структурные подразделения исполнительных органов власти Псковской области;
- структурные подразделения аппарата правительства Псковской области;
- территориальные подразделения федеральных органов власти России по Псковской области;
- структурные подразделения администрации Пскова и муниципальных образований и др.
В этом году на бакалавриате выделено пять бюджетных и 30 платных мест. Срок обучения составляет четыре года.
Программа магистратуры имеет модульный характер и носит прикладной характер. Формат обучения – очно-заочный с применением дистанционных технологий, продолжительностью 2 года 6 месяцев. Очные 2-недельные модули проходят три раза в год (октябрь, февраль, июнь), остальное время – в дистанционном формате, в электронной образовательной среде ПсковГУ. Загруженность в триместр: 3-4 дисциплины. Теоретическое обучение по дисциплинам на 1-2 курсах, практика и подготовка ВКР – на 3 курсе.
В этом году на этом направлении магистратуры выделено 20 платных мест.
Выпускники программы «Государственное и муниципальное управление» могут работать на должностях госслужбы, должностях муниципальной службы; руководителями и специалистами организаций различных отраслей.
Региональная специфика
Анастасия Михайлова учится на четвертом курсе ПсковГУ на направлении «Государственное и муниципальное управление». Выбирая профиль обучения, ориентировалась на действительно интересную профессию.
«Государственное и муниципальное управление – это направление, способное расширить кругозор, дать полезные знания и опыт решения управленческих задач, – рассказывает Анастасия. – В процессе обучения мы рассматриваем различные сферы управленческой деятельности: социальную и экономическую составляющую, инвестиционную политику, маркетинг, управление общественными отношениями и многое другое. Все предметы направлены на изучение разных аспектов управления, что позволяет сформировать общее понимание того, как функционируют государственные и муниципальные структуры».
По словам Анастасии, важной частью обучения является рассмотрение документов и различных механизмов, разрабатываемых и используемых в Псковской области и ее муниципальных образованиях.
«Изучение региональной специфики позволяет увидеть связь между теорией и практическим ее исполнением, понять, какие вызовы стоят перед управленцами и как они решаются», – объясняет четверокурсница.
Анастасия проходит практику в Фонде инвестиционного развития Псковской области.
«Во время практики нам рассказали о деятельности организации, ее функциях и принципах, – говорит студентка. – Мы узнали, как реализуются инвестиционные проекты в Псковской области. При прохождении практики появляется возможность стать участником важных процессов, частью живого механизма – команды. Мне еще предстоит выбрать, с чего начнется мой профессиональный путь после обучения, но я уверена, что мои знания будут полезны и пригодятся в сферах, связанных с управлением и развитием общества».
Расширить профессиональный кругозор
Валерия Комуткова – магистрантка направления «Государственное и муниципальное управление», на днях защитила диплом. По её словам, обучение привлекло своей практической направленностью и возможностью детального изучения механизмов государственного управления.
«Я рассматривала данное обучение как логичное продолжение профессионального развития, позволяющее систематизировать и углубить знания, полученные на бакалавриате по направлению ГМУ, необходимые для эффективной работы в сфере государственного и муниципального управления, – говорит Валерия. – Обучение в магистратуре проходит в динамичном формате, сочетающем теоретические занятия с практическими кейсами и проектной деятельностью, что помогло мне в успешном написании ВКР. Особо хочется отметить высокопрофессиональный и отзывчивый преподавательский состав, который не только обладает глубокими знаниями в своей области, но и всегда готов оказать помощь и поддержку студентам. Ценным является взаимодействие с другими студентами, представляющими различные отрасли и регионы, что позволяет расширить профессиональный кругозор и наладить полезные связи. Кроме того, программа предлагает гибкий график обучения, что позволяет совмещать учебу с работой».
В настоящее время Валерия работает в исполнительном органе Псковской области. Как говорит магистрантка, полученные знания помогают ей более глубоко понимать процессы принятия решений, анализировать социально-экономические проблемы, а также оценивать эффективность работы органов власти.
«По окончании магистратуры я планирую продолжить работу в системе государственного управления, стремясь к повышению своей квалификации и внесению вклада в развитие Псковской области», – добавляет Валерия.
Больше информации о поступлении в ПсковГУ в этом году вы можете получить в приемной комиссии университета: (8112) 201-699 (доб. 2).
В Псковской области принята региональная программа «Земский муниципальный служащий». «Актуальность программы очевидна. Главы муниципальных образований постоянно говорят о дефиците кадров, обращают внимание на необходимость повышения квалификации тех, кто уже работает. Разрез вакантных должностей большой – от ведущего специалиста до первого заместителя главы администрации муниципального образования», – отмечал при обсуждении программы губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Кроме того, в феврале этого года было подписано постановление правительства региона о предоставлении меры поддержки молодым специалистам, впервые поступившим на муниципальную службу в малых населенных пунктах Псковской области. Они будут получать единовременно 500 тысяч рублей.
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