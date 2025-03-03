Тружеников предприятий чествовали в Острове

19:00, 03 марта 2025, ПАИ

Тружеников предприятий и организаций различных сфер деятельности по итогам 2024 года чествовали в Островском районе, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

Обращаясь к присутствующим, он отметил, что каждого гостя мероприятия отличает большое трудолюбие, высокий профессионализм и самоотдача, добросовестность, а главное – душевное отношение к труду на своём рабочем месте.

Также в рамках мероприятия Дмитрий Быстров вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, почётные грамоты и благодарственные письма муниципалитета глава района вручил ветеранам труда, военнослужащим и правоохранителям, сотрудникам федеральных органов и муниципальных предприятий, представителям промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, предпринимателям, работникам социальной сферы, культуры и спорта.

Дмитрий Быстров поблагодарил семью, которая внесла особый вклад в укрепление семейных ценностей и традиций, семью, у которой за плечами 55-летний багаж совместной жизни.

Для гостей мероприятия также выступили творческие коллективы из Острова и Пскова.